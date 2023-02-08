民進黨主席賴清德今天主持黨主席上任後第一次縣市主委會議；與會者轉述，賴清德會中拜託各縣黨部主委，因為主委會議每兩個月一次，希望各主委能盤整該縣市各選區立委參選狀況，一個月後提出報告，預估4月份會議時討論。

據轉述，賴清德會中指出，他除了感謝也拜託各縣市黨部主委，去年底選後，面對挫敗，可以在新的一年重新盤整、佈建；基層組織也要重視人才培育、與基層民代合作，希望民進黨不只是政治組織，朝向公益性如捐血等活動，與社會鏈結。

賴清德還提到，去年雖然不如預期，縣市黨部主委辛苦輔選工作看在眼裡，他跑遍十九縣市，把黨員意見都彙整，未來黨務檢討革新，主委可以一起推動及貫徹。

賴清德強調，民進黨是戰鬥團隊，在破除謠言上，看到很多支持者會透過電視、手機接收到攻擊民進黨的訊息，倘若沒有及時澄清和回擊，漸漸地會使黨員自信心不足，民進黨恐在輿論上面居於劣勢，但若無即時收到澄清及回擊說明，會漸漸在輿論上處劣勢；他拜托各縣市黨部幫忙，在組織部件及回應訊息，能跟中央黨部合作，現在黨部已將「媒體創意中心」、「網路社群中心」合併為新媒體中心，每天都在戰鬥，希望一起破除謠言。

據轉述，賴清德還強調，在新的一年，希望可以盡力在人才培育上多所著墨，包括營隊辦理。賴清德與主委開會完後，也與各主委餐敘。