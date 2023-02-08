國民黨副主席夏立言今訪陸，黨主席朱立倫表示，此行定位清楚，就是一項交流對話，也慰勉台商、重視民生；而有別於去年8月訪陸是針對長三角與珠三角地區，這次會針對北京、武漢、重慶、成都、南京等上次沒有拜訪的城市交流。（周志豪攝）

國民黨副主席夏立言選在中美氣球事件受矚目之際仍照常訪陸，彰明行程目的是「交流對話 關懷民生」，儘管動機各方見解不一，但綠營方面卻是出乎預料當起烏鴉、玩起諧音哏，逕將行程解讀為「朝共促統」，酸葡萄心理不言可喻。

向來，談及促進兩岸交流一事，藍綠兩黨無不表態贊同。以近期言，總統蔡英文罕見在新年談話提及疫情之後2023年共同課題是「兩岸恢復交流」；未來綠營可能總統人選賴清德則在參選黨主席前後倡議和平保台，內涵同樣不反對促進兩岸交流。

然而落實到推動層次，綠營頓露本性，交流推動工作付之闕如不說，更大玩兩面手法。以此次夏訪陸而言，蔡、賴即退居幕後，改由同黨同志上陣大批是「朝共促統」。此事讓人迷惑的是，民進黨究竟是要阻止兩岸交流？亦或是只准綠營跟對岸交流？否則為何蔡、賴會放任綠營內部與自己不同調的矛盾言論一再發生。

打壓夏立言訪陸，僅是綠營在面對兩岸問題施展兩面手法案例的冰山一角。最顯著一例當屬民進黨在執政前後對ECFA的態度，在野時的民進黨將ECFA指為賣台的糖衣毒藥，將導致台灣經濟被對岸封鎖控制。

豈料執政後既不廢止ECFA，蔡任內兩岸貿易總額與依存比例更是大幅劇增，此時綠營上下反而謬言「這是中國更需要台灣了」。綠營在此事的前後態度與內部角色分工之細膩令人印象深刻，如今不過是原封不動地在夏立言訪陸問題上複製了一遍。

民進黨在兩岸問題上的兩面手法案例之多，可謂不勝枚舉，國民黨理當以此為戒，在內部就應在完成整合堅守認同九二共識立場的共識，切勿首鼠兩端，屢次在立場上懦弱退卻，久而久之亦與綠營無異矣。

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