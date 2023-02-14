市議員劉康彥指出，根據市府回文，經龍來公司指認僅認出15個採樣點，當中僅3個挖到異物。（王惠慧攝）

民進黨新竹市議會黨團14日開記者會，呼籲新竹市長高虹安若對新竹棒球場草皮底下「大祕寶」仍有疑慮，應直球對決、全面開挖，盡快解決棒球場爭議。（王惠慧攝）

新竹棒球場爭議持續延燒，新竹市長高虹安先前指棒球場152項缺失，宣布不爭取辦WBC賽事。民進黨新竹市議會黨團14日開記者會，指悍創去年底場勘認為棒球場無重大問題，指草皮養護60天、場地整修6天就能比賽，但高虹安卻置若罔聞、只顧政治消費，呼籲高若對球場底下有疑慮，應直球對決、全面開挖，盡快解決爭議。

民進黨新竹市8名議員14日上午在黨團辦公室開記者會，呼籲新竹市政府全面開挖棒球場，盡速驗收復辦賽事，更喊出「全面開挖、直球對決」，盼高虹安盡快處理棒球場爭議。

黨部主委陳建名指出，高虹安先前指年前已跟龍來公司協商，今年不會解約，不到2天後，味全龍則說，會再與市府討論，盼在2月底前定案是否解約，他指出，兩者說法大相徑庭，球團、市民只想要早日復辦比賽，高虹安卻只想著如何在政治上消費新竹棒球場。

陳建名也拿出資料，指出去年大聯盟場勘後認為球場無重大問題，去年12月26日負責WBC台灣賽事籌辦的悍創公司，也曾到市府提出簡報，明確指出若從1月4日草皮養護60天，2月10日起MLB場地整修6天，就能完成棒球場調整，符合WBC熱身賽場地規範。

陳建名說，「明明只要6天施工優化，3月5日、6日就能打WBC熱身賽，」高虹安卻選擇擺爛，對此決策置之不理，也未公開相關資訊，後續更藉由開挖，繼續消費新竹棒球場。

市議員劉康彥也指出，高虹安在記者會上提出球場152項缺失，但實際上，已有148項、高達9成已改善，且152項中有近7成屬1級缺失（如廁所加裝擦手紙架、垃圾桶、無障礙標示不明顯等），130項更屬契約內容，由廠商吸收改善費用，未花市府半毛錢，這些高虹安卻隻字不提，只用數字不斷誤導社會。

此外，劉康彥也提到，民眾黨主席柯文哲對外表示，高虹安稱「棒球場挖了17個坑都不及格」，但根據市府回文，經龍來公司僅認出15個採樣點，當中僅3個挖到異物，劉康彥也批評，檢調都還未查明就不斷消費，也質疑「柯文哲和高虹安，到底是誰在說謊？」

陳建名指出，希望高虹安不要每天搞政治，也不要再迴避期待，市民只是希望棒球場早日驗收完成，也呼籲高虹安若對棒球場草皮底下「大祕寶」仍有疑慮，應盡快全面開挖，讓相關賽事早日回到棒球場。