行政院長陳建仁借調爭議延燒，中研院解釋，陳是2020年卸任副總統後「新聘」特聘研究員，任期5年。中廣董事長趙少康晚間說，中研院諸公絞盡腦汁、費盡唇舌想替陳開脫解套，連像諸葛亮6出岐山荒謬比喻都搬出來，令人啼笑皆非。

趙少康質疑，陳建仁4年副總統任內負責軍公教退職年金改革方案，應非常忙碌，有多少時間、餘力做研究？4年中發表什麼震驚學術界的偉大論文？為何在卸職後立刻給他媲美諾貝爾奬得主的特聘研究員殊榮？中研院可否說明一下？

趙少康也估算，若依中研院的「新聘」說法，陳建仁是2020年從副總統卸任後獲聘特聘研究員5年，也就是說聘期到2025年。

趙少康直言，陳建仁現在就任行政院長，理論上可幹到2024年5月20日，離2025年不過剩1年，為這短短1年，被外界批評成這樣，把行政院、民進黨及中研院聲譽都賠進去值得嗎？陳又怎麼好意思？

趙少康說，陳建仁該做的，就是立刻辭去中研院特聘研究員職務，破釜沈舟、全力以赴，好好把行政院長做好，2023、2024是挑戰性極高的兩年，拚全力去做都不一定能做好，怎可腳踏兩條船，給自己留退路？這個道理有那麼難懂？