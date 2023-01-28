租屋除了要篩選房東，室友也有仔細挑選。一名女網友最近在找房子，意外發現一堆屋主都只租給女生，讓她很好奇背後原因，對此，不少資深租客回應說，現在許多房子多是雅房，需要共用衛浴設備，租客若都是同性別可減少爭議，也比較安全，能提升租屋意願，引起討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，最近約看了好幾個房子，發現許多房東標榜「只租給女生」，讓她覺得很怪，起初她以為是房東怕男租客帶女生回家床戰，聲音太大會吵到其他租客，但她也曾看到有人抱怨女室友帶男友回家，或是同性戀伴侶在房間大戰，聽起來似乎不論怎麼限制性別，都無法阻擋人類交配的本能。

女網友表示，最近一次看房忍不住問房東，卻得到「很多男生會抽菸」的說法，讓她超級傻眼，也忍不住在心裡吐槽說「拜託！現在超多女生都會抽菸好嗎？」此外，也有看到房東說統一性別比較方便管理等，讓她更好奇，到底為什麼有些房東會只限租給女生。

貼文引起網友討論，不少人推估同性別的確較容易管理，因為現在許多房源都是雅房，衛浴設施需要共用，租給同性別的房客，可以減少爭議，且對某些女租客來說，也會覺得比較安全，增加租房意願，網友認同說「相較之下比較單純跟安全」、「分租雅房我會考慮限女的，因為雅房是共用衛浴」、「限女會提高很多女生租的意願（考慮安全）」、「如果有共用設施，限性別會增加部分人租的意願」。

不過，特別的是，許多老公寓的屋主反而會「限男出租」，有內行人透露，因為老公寓的設備較陳舊，偶爾出些小狀況的可能性較高，若每次有東西壞掉都要房東親自前往處理，對房東來說超麻煩，而一般男租客比較能接受房東給錢後，自己動手修或找人來修的處理方式，所以才會限男性。

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