日本「收納女王」近藤麻理惠近日坦言，由於生下第三個孩子家裡變得很亂，而她也有點放棄整理，而是將時間花在陪伴孩子上，消息曝光後引發網路熱議。日本一名媽媽「柚子」近日就分享2張照片，顯示家裡在生小孩前後的差別，讓許多主婦們直呼有共鳴。

柚子在推特發文分享2張照片，表示「這就是生產前、生產後的差別」。可以看到生產前的客廳井然有序，電視櫃、桌子、沙發上都沒有任何雜物，地板在燈光照射下一塵不染，還有一隻貓咪愜意悠然的躺在沙發上休息；生產後，孩子的各種玩具、塗鴉本、口罩散落一地，為了避免孩子動到電視櫃發生危險，柚子還特地加裝了一面壁掛，家裡的景觀截然不同。

柚子說明，房間之所以長得不太一樣，是因為他們曾經進行重新裝修，以前她很喜歡把家裡整理得很乾淨，生了孩子以後，房間不管再如何整理都還是很雜亂，如今她只會笑笑的看著孩子把房間弄亂，等到孩子上床睡覺後再把房間整理乾淨，靜靜的喝上一杯酒。

對此，許多網友紛紛回應，「跟我家一樣」、「真的有共鳴欸」、「突然不想結婚了」、「我家也是！沒關係啦，希望孩子能健康長大」、「這樣還算不錯了，5分鐘內就能整理乾淨」、「我家也是…根本看不到地板」。

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