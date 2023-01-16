台灣性教育學會、華人情感教育發展協會連續3年聯合辦理「台灣十大性與情感新聞事件選拔」，經推薦及票選，選出2022年十大新聞事件，第一名是「少子化危機，2035年台灣生育率恐全球墊底」。

第二名是「未成年性侵通報，網友占1成；第三名是「跟蹤騷擾防制法6月1日上路」；第四名是「愛要練習！教育部與大學合推情感教育」，第五名是「獨自終老，超單身世代漸成形」。

第六名是「全國男性遭性侵攀升8成未成年最多」；第七名是「台灣離婚者三成婚姻五年內玩完」；第八名是「青少年性行為增加，超過一成沒避孕」；第九名是「全球性行為調查：逾半台灣人14歲接觸色情影片」：第十名是「成大跨性別生搬進女宿惹爭議」。

其中「少子化危機，2035年台灣生育率恐全球墊底」為2022年十大新聞之首，並已連續三年進榜（2020年第3名，2021年第5名），2022年生育人口（13萬8986人）卻較2021年（15萬3820人）大降將近1.5萬人，再創歷史新低，生不如死、人口快速減少與老化已儼然成為國安危機。

台灣性教育協會、華人情感教育發展協會表示，行政院自2018年7月開始推動「少子女化對策計畫」，編列4851億元預算，灑大錢減輕育兒負擔，生育數卻不增反減，問題出在未能有效提升國民經營健康親密關係的能力、改變婚育價值觀，一味強調個人權利與經濟面，更可能適得其反，導致年輕人結婚意願更低落。

台灣性教育協會、華人情感教育發展協會指出，「把愛找回來，回歸健康親密關係」，是2022十大新聞事件對台灣社會發出的強烈呼籲！台灣性教育、情感教育的不足已讓台灣人成為「愛無能的世代」，性教育、情感教育其本質就是「愛的教育」，重點在學習建立健康親密關係。