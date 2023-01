華府智庫外交關係協會(CFR)研究員布特(Max Boot)在去年訪問台灣,並與外交部長吳釗燮、前國防部長楊念祖等人交換過意見,瞭解台灣的國防危機。他日前在華盛頓郵報(Washington Post)提出他的見解,首先肯定台灣的成就與艱難的國防處境,也肯定台灣恢復徵兵與軍備改革,但是擔心動作太慢,而且他對於台灣堅持廢核感到不解,「台灣98%的能源依賴進口,應該擴大核電產業,而不是停用。」

華盛頓郵報在9日刊出布特的評論文章《台灣終於加強防禦,會不會太少又太遲?》(Taiwan is finally beefing up its defenses. Will it be too little, too late?),文章提到:看到台灣人民在面對左岸強大對手的陰影下,仍然努力建立起繁榮的民主國家,其成就令人高興,這是中國悠久歷史以來的第一次。台北是一座有著260 萬人口的活力城市,到處都是高樓大廈、購物中心和夜市、牛肉麵店與珍珠奶茶店。它是一個事實上國家的首都,在此處的人們大多數比大陸更自由、更富裕(人均收入高出近三倍) 。台灣是一個比西維吉尼亞州還小的島嶼,人口頂多2350 萬,但生產了世界上最先進的半導體。與左岸的中國大陸不同,台灣早已使用西方的Mrna疫苗,大致生活已經恢復正常。

自1949 年,蔣介石總統將國民政府遷至台灣以來,台灣一直是共產黨的目標。雖然戰火已平息多年,但是目前發生的俄烏戰爭,使人們又想起兩岸可能開戰的危險。

外交部長吳釗燮告訴布特,「我們知道(大陸)對台灣的軍事威脅非常嚴重,因此需要加強我們的防禦能力,因應(大陸)隨時可能發動進攻。」

中國大陸的軍用機在過去幾年不斷侵入台灣的防空識別區,這一數字在2022年再次翻了一倍。

許多台灣人指望美國在發生戰爭爆發時可以對台灣提供援助,儘管華盛頓長期以來一直奉行「戰略模糊」政策,因此不清楚到時候,是否等的到美軍的介入,雖然拜登總統多次表示過「美軍會為台灣而戰」,但他自己的政府也經常收回他的聲明。

吳釗燮告訴布特,就如同烏克蘭的戰爭的發展,要贏得國際支持,我們需要展示自己的能力和意志,「保衛台灣是我們自己的責任,如果台灣表現不出保衛自己的決心,也就無權要求任何其他國家協助保衛台灣。」

台灣也確實採取措施在加強防禦, 2023 年國防預算提高13.9%,兵役時間從4個月延長至1年,並從美國購買魚叉反艦飛彈、刺針單兵防空飛彈,以及海馬斯高機動砲兵火箭系統 (HIMARS)。

但是,台灣的面積和人口都比烏克蘭更小且更少,所面對的對手在人口和經濟實力,也遠超過俄羅斯,因此防衛工作相當困難。儘管台灣的國防預算在增加,但也僅佔GDP的2.4% ,比例低於美國。雖然一年役期較原本來的長,但是比以色列與韓國來的短。

布特對於台灣軍用無人機的投注太緩慢感到憂心,因為左岸是非常善於利用無人機的強大對手。(圖/中時資料照)

除了增加國防預算、增加軍隊人數以外,台灣還必須修改防衛體系。從傳統的水面艦艇、陸上坦克和空中戰鬥機,改成不對稱作戰。因為些水面艦艇、坦克和戰鬥機不太可能在彈道飛彈下倖存下來。華盛頓認為,台灣應該改用不對稱戰略。

但這種做法仍處於早期階段,有些高級軍官仍不清楚此戰略的方向。台灣希望從美國獲得有效的武器,例如海馬斯火箭和刺針飛彈,但是目前尚未取得,因為目前可能會先供應給烏克蘭,要數年時間才能到台灣。令我擔心的是,台灣在軍用無人機的動作過於落後。國軍官員告訴我,剛剛才開始將無人機納入武裝部隊。相比之下,中國九裬已是全球最大的無人機系統製造國。

除了需要數年時間才能取得的裝備外,還有新的培訓、組織需要建立。前國防部長楊念祖表示,「我們需要培訓專業士兵和軍官熟悉這些新系統,可能還需要五六年時間。」

問題是,台灣是否會還有時間準備?中央情報局的報告說,中國大陸有可能在2027年出現對台軍事動作;而台灣自己的評估是「最早可能發生在2025年」。

顯然台灣必須加快腳步了,目前正在關注烏克蘭並且在其中學習,但是烏克蘭和台灣有一個關鍵區別:補給。 烏克蘭與北約成員國有安全的補給線,在開戰後持續對烏克蘭輸送物資;而台灣是一個有可能被封鎖切斷的孤立島嶼,也就是說,台灣需要做好承受長期圍困的準備。

雖然布特的文章主要是談台灣的國防戰略,但是特別提到台灣能源的危機,過份依賴無法長期儲存的天然氣,而且執政黨還在執意要廢核,布特提到「台灣應該擴大核電,而不是關閉。」(圖/台電公司)

台灣極其依賴天然氣,但是天然氣儲備大約只有十幾天,而且執政的民進黨仍然頑固地淘汰台灣剩餘不多的核電廠。台灣有98%的能源依賴進口,應該擴大其核電產業,而不是關閉它。

另一個問題在台灣多數民眾也沒有做好思想準備,沒有意識到他們的處境有多危險。8月份的民調顯示,只有39%的台灣成年人認為「很可能」或「有可能」爆發戰爭,而53%的人則表示「不太可能」與「完全不可能」爆發戰爭。一言以蔽之:雖然有些台灣意識到危險,正從沉睡中醒來,但多數人仍然更願意按下貪睡鍵,再瞇個五分鐘。

總之,台灣的防衛工作,在冷戰結束後到1990年代期間,有好的開始(他可能是指F-16這類二代戰機、成功級這種二代軍艦,等現代裝備的獲取),但如今有很長的改善之路要走,而且時間不多了。