日本媒體今日報導，美國正擬與日本商議，在2026年前重組駐沖繩海軍陸戰隊編制，並新建具快速應變能力的「海兵沿岸連隊」（MLR），以提高對中國軍隊的威懾力，及加強應對周邊地區突發事件的能力。

香港01和香港商業電台引述《讀賣新聞》10日報導指出，拜登政府計劃把駐守沖繩的兩支海軍陸戰隊，編入海兵沿岸連隊，分別部署在沖繩和關島，雙方正展開協調，預料將於11日在華盛頓召開的安全保障磋商委員會2＋2會議上確認、公布，並於未來數年落實。

報導稱，新設的海兵沿岸連隊將備有遠程反艦飛彈及防空能力，發生緊急情況時，預計將分散部署至沖繩各島，以捍衛制海權。

路透社10日報導，日本防衛省並未回應置評要求。一名日本外務省官員拒絕評論，但稱日美「將討論駐日美軍問題事宜，包括重整駐日美軍」。

美國海軍陸戰隊於去年3月，宣1j4於夏威夷設立首支海兵沿岸連隊。每支連隊有1800至2000人，具備遠程反艦飛彈及防空能力，並能靈活地在偏遠島嶼部署小隊，從而進行攻擊、支援美國或盟友的軍艦。