中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，殲15戰機夜間從甲板起飛。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，殲15戰機從甲板起飛。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，多架殲15戰機白天停放於甲板。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，戰機夜間起飛在慢快門下拉出光影線條。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，多架殲15戰機夜間停放於甲板。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

中共海軍航母山東艦在南海開展實戰化演練，直升機參與演訓。（圖／中共解放軍海軍微信公眾號）

1月14日，中共解放軍海軍微信公眾號公佈山東艦航母編隊最近動態，編隊在南海海域進行實戰化對抗演練。《環球時報》引述大陸軍事專家分析稱，儘管服役時間不長，山東艦在借鑒遼寧艦的基礎上，快速形成戰鬥力和保障力，已具備在高海況、高海情狀態下執行多種戰鬥保障任務的能力，解放軍航母保障和戰鬥力生成已經形成完整規範。

最新公開的山東艦編隊訓練畫面顯示，隆冬時節，在南海某海域，由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此排兵布陣，進行實戰化對抗演練。這是一次實兵「背靠背」對抗演練。此次訓練中，山東艦編隊深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰課目專攻精練。報導還提及，「又有一批殲－15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌著航母編隊體系作戰能力進一步躍升。」

此外，從解放軍公布的圖片可以看出，山東艦甲板上排滿殲－15艦載戰鬥機、殲－15進行了晝夜全天候起降訓練。此外，圖片中還可以看到多型直升機訓練的畫面。

《環球時報》引述一位匿名軍事專家分析稱，本次山東艦編隊訓練有三大亮點：一是山東艦搭載的殲－15戰機數量多，在甲板上停得密密麻麻；二是進行了高難度夜間起降訓練；三是進行了實戰化對抗。通常來講，航母形成作戰能力要比一般作戰艦艇花費更長時間。山東艦作為中國第一艘國產航母，入列3年多來訓練水平不斷提升，在較短時間內已經具備相當高的作戰能力。

報導引述大陸軍事專家宋忠平觀察稱，南海是海情比較特殊的海域，相對來說海情和海況比較複雜，「在南海進行錘鍊，說明山東艦已經具備在高海況、高海情的狀態下執行多種戰鬥任務的能力」。

宋忠平表示，從公布的新聞圖片和訊息來看，此次訓練過程中，山東艦航母編隊無論是在白天還是夜間都具備戰鬥保障能力，這說明山東艦儘管服役時間不長，但已經在借鑒遼寧艦的基礎上，快速形成戰鬥力和保障力。「這表明，我軍航母保障和戰鬥力生成已經形成完整規範，中國航母不僅實現了從無到有，而且打下了一套堅實的理論和實踐相結合的基礎，現在山東艦已具備完整戰鬥力，面對多種極難海況，都能夠完成既定目標任務。」

此次公布的圖片沒有顯示山東艦航母編隊中屬艦具體細節，但作為航母戰鬥群，必然有其他驅護艦的配備，「因此毫無疑問，航母和編隊艦艇之間的協同配合能力也在不斷增強，讓整個航母編隊具備強大的作戰能力」。宋忠平表示，2022年12月17日至31日期間，遼寧艦航母編隊在西太平洋進行了遠海訓練，「遼寧艦在西太地區進行演練，山東艦在南海地區進行演練，那麼未來也必然會實現雙艦合璧，共同演練」。

根據美國海軍1月13日發佈的新聞稿，美國「尼米茲」號航母打擊群12日進入南海開展軍事行動，該打擊群包括「尼米茲」號航母和4艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。儘管山東艦沒有公佈在南海海域訓練時間，但有分析認為，不排除未來中美航母在南海海域相遇的情況。報導稱，上述匿名專家表示，美國航母在中國周邊海域活動挑動地區局勢緊張，但在近期美國智庫發佈的兵推中，美國航母在相關海域的生存率並不高。