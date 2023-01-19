有志一圓飛行夢的機會來了！長榮航空飛行學院將於今年2月11日在台舉辦招生說明會，當天分別有08：15和10：15兩個上午場次，地點為台北IEAT會議中心(台北市中山區松江路350號)，即日起開放有熱誠的民眾完成報名。

長榮航空飛行學院位於美國加州沙加緬度Mather機場，天氣穩定、訓練空域廣闊、鄰近機場眾多、各類助航設施完備，並有完善的空中管制系統，為飛行訓練絕佳場地。學院已建造完成18000平方英呎訓練中心及16000平方英呎飛機維修棚廠。現擁有7架DA-40單引擎飛機、1架DA-20單引擎飛機、1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證：FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft 維修中心。

學院除了提供航空公司客製化訓練，也已備妥多元、豐富的飛行訓練課程，目前經美國聯邦航空總署驗證、核可的課程共有13項，包括：飛機自用駕駛(單、多引擎)、飛機商用駕駛(單、多引擎)、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練。

校長朱戈表示，長榮航空飛行學院不斷提升基礎飛行訓練的安全與品質，時時保持訓練機的最佳妥善率，並由專業優秀的飛行教官以責任制指導每位學員。我們的學員參加美國聯邦航空總署考試時，都有十分優異的表現，屢受考官讚賞。

長榮航空飛行學院自2012年成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員330名。自2019年開始招收自費學員，目前共有13位學員完訓並已陸續投入國內航空就業市場，一圓飛行志業夢想。此外，為滿足嚮往飛行、享受翱翔天空的朋友，學院也有體驗飛行課程，包括學校參觀、安全簡報，以及一個小時的實機飛行，飽覽美國加州首府的風光。

長榮航空飛行學院為維持最佳訓練品質，有效管理訓練資源，每年僅開放有限之自費學飛名額，歡迎有志從事民航飛行，或是業餘喜愛翱翔天際的朋友前往學習。2023年度自費學員飛行訓練，預計開課日期為2023年5月15日。有意願者可至學院官網下載報名表。