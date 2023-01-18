儘管接受專業培訓，定期訓練更新飛安知識，但空服員和其他專業人員一樣會犯錯。英國航空一名菜鳥空服員第一天上班就因誤觸機關導致航班延誤，公司還因此賠了5萬英鎊(約187萬台幣)。
根據英國《太陽報》（The Sun），英國航空一架編號BA75的班機，13日準備從倫敦希斯洛機場飛往奈及利亞首都拉哥斯，但當天執勤的一位菜鳥空服員疑似受訓後首次被抓飛，感到極為焦慮不安，當班機起飛時突然捅了樓子，碰觸了滑生梯，導致機上所有旅客歷經漫長4個小時的等待，最後移駕至其他飛機。
由於飛機上的逃生梯為一次性使用，任何狀況使用到它，就必須請到工程人員重新裝設。最後，該名空服員已被要求替換，英國航空也隨即公開致歉，據悉上級長官聽聞此事勃然大怒，命令該員工須重新接受訓練，公司還為此疏失損失至少5萬英鎊(約187萬台幣)。
文章來源：OH CHUTE! BA steward mistakenly activates emergency plane slide on first day of work – costing airline £50,000
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