美國經濟衰退隱憂浮現，高估值的科技業受到嚴重打擊，掀起一波裁員風暴，Google母公司Alphabet才剛全球裁員6%，砍掉約1.2萬名員工，現在又傳出連年終獎金都要分期，原本固定在1月拿到的獎金，只拿先拿到8成，剩下的2成會在3月或4月才能領到，引起譁然。

CNBC報導，依照過往慣例，Google的員工都會在1月領到獎金，但在最新的員工信中，公司通知未來獎金發放時間將會改到3月發放，而今年則會先在1月發8成，剩下2成要等到3月才領得到。

Google突然調整獎金發放的時間引起熱烈討論，不免讓外界擔心是受到景氣環境不佳所衝擊，員工雖有向公司詢問爲何獎金減少，但沒有獲得正面回覆。

此外，Google並不是美國科技巨頭中唯一進行大裁員的企業，包括臉書母公司Meta砍掉1.1萬人、亞馬遜裁員1.8萬人及微軟也預計裁掉1萬名員工。

美國聯準會為了解決高通膨危機，執行相當激進的升息政策，雖成功讓通膨趨緩，但消費者情緒出現快速反轉，景氣環境也跟著逆轉。