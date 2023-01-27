才邁入2023年，谷歌（Google）上周大裁員1.2萬人，20日一早不少工程師從信箱中接獲被解僱的電子郵件通知，甚至當天就無法進入公司系統，讓在谷歌工作20年的資深工程師心痛抱怨公司「冷漠」，宛如「被甩了一巴掌」。

谷歌（Google）裁員1.2萬人。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、「財經內幕」（Business Insider）網站報導，在谷歌任職20年的軟體工程師喬斯林（Jeremy Joslin）20日發布推文抱怨，當天他收到了被解僱的電子郵件通知，「在谷歌工作20年後，我難以相信我是透過Email得知被裁員的消息，就像被甩了一巴掌，我希望能和所有人當面道別。」喬斯林推文中「被甩了一巴掌」（What a slap in the face）又有一記打擊、侮辱的意思。

It's hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs — Jeremy Joslin (@jcj) January 20, 2023

喬斯林當天也在社群平台「領英」（LinkedIn）發文，指出透過系統郵件得知自己被解僱，而沒有被肯定對公司投注的時間及影響，令人難以接受，他認為公司在通知裁員時如果能多一點溫情和私人連結會更好。

周五稍後他又發文，指出當天他就無法登入公司系統，上級主管也沒有聯繫他。有網友詢問他是否需要回辦公室收拾個人物品，喬斯林說公司會將他的個人物品收拾好、寄回來，所有離職程序透過線上辦理。

All of my belongings in the office will be packed up and mailed to me. The Google property that I still have with me (laptop, etc) will be shipped back in boxes they will provide. All documentation is handled electronically. — Jeremy Joslin (@jcj) January 21, 2023

他接受哥倫比亞廣播公司採訪時坦言谷歌此波裁員的方式很「冷漠」，應該能用更優雅、尊重員工的方式通知裁員噩耗。

不只喬斯林，在谷歌工作超過17年的研究工程師羅素（Dan Russell）說，他清晨4點去上班時竟發現通行證失效了。在谷歌任職15年的全球廣告部門行銷主管哈特（Elizabeth Hart）說，周五清晨她在「睡眼惺忪、半睡半醒」下檢查手機時，發現登入公司系統失效的通知，通知中還附了一篇裁員相關報導。

喬斯林說，谷歌再也不是「我20年前工作的那間公司」。