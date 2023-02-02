Medlab堪稱全球規模最大的醫療檢驗試劑及設備博覽會，每年不僅吸引來自世界各地超過3萬名醫療專業人士參觀，更可直接鏈結當地醫學中心與醫檢實驗室，有效創造媒合效益。

董事長曾錙翎表示，國際糖尿病聯盟（IDF）的最新報告顯示，中東與北非地區（MENF）為全球糖尿病盛行率最高的地區，幾乎每6人就有1人罹患糖尿病，2021年該地區的糖尿病相關醫療費用高達326億美元（折合新台幣逾9,744億元），凸顯相關的醫療服務與診斷需求龐大，新穎生醫曾與阿聯杜拜糖尿病中心進行商務考察與合作洽談，因新冠疫情爆發中斷，透過此行將重新搭起互動橋樑，爭取潛在訂單。

此外，透過當地代理商安排，Medlab展後新穎將再轉赴沙烏地阿拉伯與當地重量級醫學中心、以及糖尿病中心KOL進行商務拜訪，盼將DNlite-IVD103進一步打入腎移植應用市場。

根據IDF報告，沙烏地阿拉伯的糖尿病盛行率在十年間倍增至約 18%，2021年的糖尿病人數已攀升至430萬人。

曾錙翎表示，現行末期腎病變的腎替代療法（KRT）有七成是洗腎、三成採腎移植，但有一半的腎移植患者的腎功能在十年後會再度衰竭，由於直接威脅生命，必需更頻繁的監控，可能1個月就要監測1次，需求相當明確，龐大的市場商機與糖尿病腎病變相比，毫不遜色。

去年新穎生醫與全球前三大器官移植中心—荷蘭格羅寧根大學醫學中心（UMCG）合作的臨床研究，已證實DNlite-IVD103可進一步應用在腎移植病患的預後監控，且預測其腎功能再度失效的準確率高達九成以上。目前除了正持續與美國一家腎移植照護公司洽談合作外，藉由此次中東行也鎖定重點拜訪對象，希望加速DNlite-IVD103在腎移植市場的行銷布局。