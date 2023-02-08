富強鑫表示，第一季向來是設備產業傳統淡季，單月營收成長呈減緩，但受惠於智慧製造、工業4.0，以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，帶動汽車零配件、運動產業、家用精品等不同產業客戶對「水平對射機」、「轉盤多色機」、「兩板機」、「全電機」等塑膠射出成形設備訂單需求增加，對整體營運具有正面挹注。

富強鑫指出，富強鑫參與經濟部工業局推動的智慧機械產業智慧升級計畫，全面整合公司iMF4.0智慧製造工廠系統，富強鑫的iMF4.0智慧製造工廠系統，係以生產週期時間管理為發展基礎，導入模具管理、機台管理及材料管理的觀念，整合OPC國際通訊協定，將設備聯網化，有效運用戰情系統，達到整體設備效率（OEE）訊息的即時顯示，與設備、生產等異常訊息統計，透過感測器擷取資訊，應用大數據分析及AI預診模組，不分塑膠射出機品牌都可使用，使生產管理者掌握及監控即時生產狀態，達到生產異常快速對策的管理目的，穩定生產品質。

此外，在ESG浪潮下，富強鑫在塑膠材料創新應用、可循環產品等的新技術設備開發及製程節能，皆有良好的實務成果。富強鑫與製鞋機大廠天崗攜手發表業界獨步的「GENTREX：物理發泡熱可塑綠能鞋材」，以MuCell微發泡射出成型技術生產鞋中底，實現產製優質球鞋所需具有的輕量化、高彈性與低變型，由於物理發泡技術相較傳統化學發泡技術，約可減少60％的碳排量，並且「熱可塑彈性體微發泡」鞋中底還可回收使用，有助於綠色循環，隨客戶需求持續拉高，將有助公司未來營運穩健成長。

富強鑫強調，儘管全球通貨膨脹、升息、消費者終端需求疲軟等負面因子猶存，進而影響各產業在資本支出的投入力道與速度，但觀察全球傳統品牌車廠，不僅加快腳步跨入電動車競技，也可見中國品牌車廠以新能車款，跨入非中國區市場，輕量化、以塑代鋼等的需求，將成未來發展趨勢，有助富強鑫拓展各式塑膠射出成形設備業務。目前富強鑫尚未收到客戶任何取消或延後訂單的通知，高訂單能見度也奠定富強鑫未來營運成長的前景，尤其在印度廠、杭州灣新廠方面，第二季陸續加入試量產，整體效益逐步發揮，富強鑫對今年營運維持審慎樂觀看法。