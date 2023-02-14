陸委會宣布2月20日上午9時起將開放港澳人士以自由行的方式入臺觀光，台北晶華酒店搶迎商機攜手亞洲最受歡迎的航空會員計劃「亞洲萬里通」，推出「Rediscover Taiwan - Smile For Miles」住房優惠專案，持港澳居民證入住三天兩夜，每房18,000元起，即可獲得平時須消費新臺幣60萬元才能累積到的20,000「亞洲萬里通」里數，里數可兌換亞洲各地中短航程機票一張，為港澳遊客的寶島之行增加驚喜彩蛋。擁有Safe Travel世界安心旅遊標章的臺北晶華酒店，將提供安心無虞的住宿環境與誠心款待的精神，展開雙臂迎接港澳旅客。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華疫情前平均每年接待的港澳旅客佔總旅客近10%，此次推出的「Rediscover Taiwan - Smile For Miles」住房優惠專案，即是結合飯店內的令人安心的住宿環境，以及最優惠的旅遊現省方案，為港澳旅客設計的獨家優惠，除了表示熱情的款待外，也邀請港澳旅人重新發現臺北。同時，旅客也能使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項全新規劃的休閒設施，晚間更可以至全臺北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影，期許港澳旅人可以藉由晶華規劃的吃、喝、玩、樂全包式城市假期，一解緊繃許久的心情。

睽違三年多，臺灣政府即將開放港澳居民來臺自由行，並恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可(網簽)，同時也能事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」申請入出境證(雲端停留)。此外，疫情期間內實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。臺北晶華酒店邀請港澳旅客持「Rediscover Taiwan - Smile For Miles」住房優惠專案贈送的20,000「亞洲萬里通」里數，兌換來回機票到臺灣旅遊，再享CNN唯一推薦臺北必吃自助式早餐優惠，期許協助旅人趁機計畫一趟久違的臺灣之旅。