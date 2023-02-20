中華隊21日將到嘉義市棒球場與統一獅進行熱身賽，先發打線教練團也在今日練習後開會定案，本來教練團計劃先派出左打部隊面對左投手，後來並未照計畫而定，總教練林岳平也作出解釋。

中華隊明天先發打線：第一棒陳傑憲（中外野手）、第二棒成晉（右外野手）、第三棒吳念庭（一壘手）、第四棒吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）、第五棒王柏融（左外野手）、第六棒王威晨（三壘手）、第七棒江坤宇（游擊手）、第八棒林岱安（捕手）、第九棒鄭宗哲（二壘手）。

林岳平解釋，原本想說要排全左打，但後來教練團開會討論後，決定讓這幾場熱身賽打數比較少的球員多打一點，至於讓左打者提前適應左投手，由於獅隊比賽後段還會派上另名左投林詔恩，因此並不擔心。

「餅總」也提到，有料想到對手會派左投面對中華隊，但現階段只能事先準備、排出最佳陣型，並在比賽中讓打者有更多面對左投的機會。至於情蒐部分，在各隊30人名單出來後，近期會陸續開會，預計明天比賽結束後，22、23日會初步讓球員知道情蒐資料。