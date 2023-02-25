世界棒球經典賽倒數11天開打，中華隊也進入正式賽模式，靠著旅外野手猛攻11安，包含張育成單場4安還轟出1發超大號3分彈，以7比1擊敗樂天桃猿，目前熱身賽6戰全勝。

今天起6場在新莊進行的自辦熱身賽比照官方熱身賽模式，只打3小時，若時間到未分出勝負，打完該半局就結束。同時也是首次開放球迷進場，此役吸引7388名球迷不畏低溫進場為中華隊加油。

首局中華隊就靠林子偉、張育成安打取得2比0領先，2局下張育成再轟出左外野飛出場外的超大號3分炮，助隊擴大比分至7比0。

中華隊全場共敲出11支安打，但都是旅外好手所打出，這也是中華隊旅外好手第2次在熱身賽同場先發。總教練林岳平表示，本來就是寄望旅外球員的火力串聯，讓球隊在前半段大量得分，「確實前半段火力串聯的很好。」

先發投手黃子鵬此役用54球投3.1局，在4局上被好朋友張閔勛投手前強襲球打到左腳踝，教練團為避免傷勢惡化提前把他換下場，李振昌0.2局無失分，陳仕朋中繼2局失1分非責失，呂彥青、曾峻岳、陳冠偉各投1局。

明天3連戰第2戰中華隊將碰上中信兄弟，預計推出江少慶先發，教練團希望透過這次3連戰模擬3月10至12日連續對上義大利、荷蘭、古巴的情況。

「餅總」說：「今天有上場的中繼投手明天要不要上場？或是上場後第3場不能出賽後，還剩下多少投手可以用，3連戰的用意就是在模擬如何在投球數和隔場限制的情況下，投手如何安排。」