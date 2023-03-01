世界棒球經典賽（WBC）將自3月8日至12日在台中洲際棒球場登場，國人高度關注，屆時台中將湧入許多球迷。台中市觀旅局表示，市府特別與旅宿及觀光產業合作，推出住宿及餐飲優惠及推薦遊程，號召全國球迷力挺台灣運動英雄。

世界棒球經典賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，市府特別與旅宿及觀光產業合作，推出住宿及餐飲優惠及推薦遊程。（台中市觀旅局提供）

觀旅局長陳美秀表示，市府協調經營台灣觀巴協會的旅行社，推出4條具山海屯都特色1日遊行程，遊程中各景點都具有代表性，如潭雅神綠園道、高美溼地、草悟道、帝國糖廠、霧峰林家宮保第園區、新社採菇等，每條行程都安排享用米其林美食，並盡情享受台中的歷史文化、自然生態及美食，讓遠道而來的選手及遊客們體驗台中多樣風貌。

世界棒球經典賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，市府特別與旅宿及觀光產業合作，推出住宿及餐飲優惠及推薦遊程。（台中市觀旅局提供）

陳美秀指出，市府也整合台中旅館、民宿、伴手禮及觀光工廠等業者，推出經典賽期間限定專屬優惠，遊客只要憑經典賽的票根或工作證，即可享有優惠，其中大毅老爺行旅還搭配餐食優惠及贈品、福華大飯店提供住宿優惠及餐飲優惠方案等；此外，多家觀光工廠及伴手禮業者提供滿千元送兩百元優惠，以及通關密語贈好禮等。

世界棒球經典賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，市府特別與旅宿及觀光產業合作，推出住宿及餐飲優惠及推薦遊程。（台中市觀旅局提供）

觀旅局指出，市府整合觀光資源，推出專案優惠及推薦遊程，要讓國外球隊及全國遊客在台中留下美好回憶，歡迎民眾及早規畫台中之旅，一起欣賞球賽為中華隊加油，並遊覽台中魅力景點、享受新創美食。完整的專案優惠及推薦遊程請上台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/newsdetail/8077 ）查詢。