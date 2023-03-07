溫十八溫體牛火鍋」推出「吃冰棒、挺強棒」持票根免費請吃冰棒等系列經典賽促銷活動。（馮惠宜攝）

築間幸福鍋物台中門店即日起到3月底持經典賽票根贈送牛、豬、雞等9選1菜品。（築間幸福鍋物提供／馮惠宜台中傳真）

2023世界棒球經典賽A組預賽8日起將在台中洲際棒球場登場；台中市餐飲業者搭上這波熱潮，紛紛推出經典賽優惠折扣，「溫十八溫體牛火鍋」推出「吃冰棒、挺強棒」持票根免費請吃冰棒；而築間幸福鍋物、燒肉Smile台中門店持票根免費贈送9選1菜品。

球迷入場觀看經典賽，票根千萬不要丟，台中市多家知名餐廳和飯店即日起都推出經典賽促銷活動；其中位於台中七期的「溫十八」溫體牛火鍋，來店用餐出示票根、著球衣或入場即可兌換「手打牛肉丸」一份，且走過、路過出示預賽票根不用餐也能兌換「東海大學牛奶冰棒」1支，要大家吃冰棒、挺強棒。

另外，還有「溫十八應援2023世界棒球經典賽抽獎活動」只要3月7日至21日在溫十八臉書留言區預測世界棒球經典賽冠軍隊，溫十八將在3月22日中午12點抽出一名幸運兒可以獲價值3880元「雙人海陸套餐」一份！

而築間餐飲集團旗下：築間幸福鍋物、燒肉Smile台中門店即日起到3月底持經典賽票根贈送牛、豬、雞等9選1菜品；而有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題持票根則享免費升級火烤兩吃，同桌以6人為限。

台中日月千禧酒店即日起到3月底，1F旅覓酒吧、3F饗樂全日餐廳、24F極炙牛排館即日起舉辦「Cheers！日月千禧與你一起舉杯慶祝世界棒球經典賽啤酒節活動」。裕元花園酒店玫瑰烘焙坊星級甜點主廚也設計應景棒球賽造型甜點，並開放現場LIVE熱血觀戰區，搭配經典賽專屬套餐只要777元起＋10％。

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