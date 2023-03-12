2023世界棒球經典賽，中華隊昨(11)日以9比5擊退荷蘭隊，取得關鍵勝利，其中張育成二局下滿貫全壘打拉開比分 ，讓全台關注棒球的國人們瞬間嗨爆。台中市長盧秀燕也大讚張育成，更透露張育成上個月從美國回來，還特地帶兒子到中市府找她聊天，「是個陽光有禮的大男孩」。

對於張育成昨日的好表現，盧秀燕今(12)日凌晨在臉書直呼「秀燕也要向育成敬禮」。盧秀燕表示，感謝張育成帶來無比精彩的比賽，滿貫全壘打讓中華隊勢如破竹奪下第二勝，成為經典賽中的台灣英雄。

盧秀燕也提到，張育成高中時就讀興大附農棒球隊，是台中培養的子弟，上個月從美國回來，還特地帶著他的寶貝兒子到台中市政府找她聊聊天。盧秀燕大讚張育成是個陽光有禮的大男孩，一如他在場上只要建功就會比出敬禮手勢，向全場球迷致敬。

盧秀燕也希望台中囡仔張育成帶著火燙的手感，轟出更多光榮的全壘打。