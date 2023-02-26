第5屆世界棒球經典賽進入倒數階段，中華棒協理事長辜仲諒26日來到新莊棒球場為中華隊加油，並頒發加菜金希望國手們能夠打出佳績，他也和中華隊相約東京見，「我先去日本等你們，你們要到喔！不然不知道紅包要給誰。」

這次中華隊以全職業球員組成，23位中職球員加上7名旅外好手，辜仲諒問所有人，在場的球員都是從小打棒球，但你們的夢想是什麼？「是只要打到職業，到一軍打球而已嗎？從小練球非常辛苦，一路到今天，但我相信現在大家努力的是為了爭取比總冠軍更高的榮譽。」

「今天我們大家為了國家爭取最高榮譽，這是每個運動員、職業球員最想爭取的，為了國家、為了台灣，在世界棒球領域上爭取最高榮譽。」辜仲諒霸氣的要中華隊球員不用去想A組對手有多強，「我相信中華隊跟台灣的各行各業一樣，都是遇強則強。」

辜仲諒也提到，目前台灣棒球在世界排名第2，排名只落後日本，他又問中華隊球員巴拿馬、義大利等國世界排名多少，「其實我也不知道，因為我只往上看不往下看，記得我們排名第2，這禮拜你們只要記住一件事，全力以赴不要想太多，該防守就好好防守，失誤越少就越有機會。」

辜仲諒認為，只要把基本動作做好，減少失誤，相信就會有好結果，「我們只差最強棒球國家一點點，只要瞄準日本，其他的放輕鬆打，不用管其他名氣大的國家，最重要團結一致。」

身兼亞洲棒球總會(BFA)會長的辜仲諒，因應亞棒總將於3月中旬於日本東京召開執行委員會議，研商今年各項賽事籌辦事宜，以及討論提升亞洲棒球實力等相關規劃，辜仲諒日前透過律師團向高等法院聲請暫時解除限制出境，希望能前往日本東京親自主持亞洲棒球總會執行委員會議。

這次日本行除了與各國棒球協會組織代表面對面交流，還將拜訪日本多個協會，辜仲諒期望為台灣帶來更多有益的棒球經驗和思維，讓台灣棒球競爭力更上一層樓。。