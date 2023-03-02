睽違10年，2023第五屆世界棒球經典賽再次回到台灣，將於3月8日在台中洲際棒球場開打，為了顧及無法到場的球迷，北市體育局與中國信託商業銀行合辦「2023 WBC世界棒球經典賽直播派對」，體育局表示，歡迎大家來南港區的中國信託金融園區看直播，為中華隊集氣，讓他們順利前進日本。

體育局表示，直播派對現場將架設300吋的LED大螢幕，帶給民眾刺激的觀賽體驗，伴隨現場啦啦隊應援，讓民眾有如親臨現場，買不到門票也不遺憾，會場也會規畫豐富的攤位，有棒球投打體驗、彩繪加油等活動，活動期間台北興富發棒球隊也將在現場，與民眾近距離互動。

2023經典賽直播派對在台北，台北市長蔣萬安相揪一起看球挺中華。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

體育局也說，為了鼓勵大家到場加油，只要於「台北運動吧」粉絲頁按讚，並於現場打卡將照片發到個人的社群平台，出示給現場工作人員確認，即可獲得抽獎機會，獎項包含PS5、iPhone Watch等大獎，讓大家收穫滿滿。

體育局補充，直播派對將於每次分組賽前兩小時開放入場，預計直播的比賽為3月8日19時的巴拿馬：中華、3月10日19時的義大利：中華、3月11日19時的荷蘭：中華、3月12日12時的中華：古巴，詳細時間仍以實際開賽為準，歡迎大家一起來為中華隊加油。