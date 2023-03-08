2023年第五屆世界棒球經典賽暌違10年後，再次重返台灣辦分組預賽，8日在台中洲際棒球場正式開賽。在地企業豐邑機構邀全台民眾到台中為中華隊打氣，將於3月8日、10日至12日，在台中洲際棒球場發送限量經典賽掛耳咖啡包，揪民眾來為中華隊加油！

台中市政府表示，世界棒球經典賽A組預賽於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，早已準備好各項活動，預計會吸引來自全世界各國的球隊和球迷超過10萬人湧入台中，也規畫台中旅遊行程、經典賽優惠專案，邀請外縣市的朋友來看球賽、順遊台中，見證台中食衣住行的美好。

豐邑機構指出，台中洲際棒球場是台灣首屈一指符合國際標準的球場，國際體育賽事的舉辦，可以帶動城市能見度與活力，對大台中各項建設都有很大的加分效應。世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉辦，豐邑機構除了主動贊助支持活動之外，為了回應現場球迷朋友的熱情，預計在有中華隊比賽的場次，製作「強棒出擊」手板，提供球迷拍照打卡留念，同時，也將分送2,000份經典賽限量版掛耳咖啡包給球迷朋友；另外，在豐邑豐生活FB線上留言「豐邑一起為中華隊加油！」也會抽出50位幸運朋友，贈送限量經典賽咖啡10包。