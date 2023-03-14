資深藝人澎恰恰過去因拍電影欠下2.4億元債務，於2020年宣布破產，好在獲得金主林秉文協助，已還清所有債務，人生重見光明。豈料，去年才傳出健康亮紅燈的他，今(14日)無預警的在臉書發文透露：「將面臨人生重大決定」，讓粉絲們紛紛在底下留言為他加油打氣。

觀察澎恰恰近期的臉書貼文，可見到他也相當關注世界棒球經典賽的發展，尤其是中華隊的比賽表現，多次在臉書中更新與兒子一同觀看比賽的互動，或是邀請粉絲們一同為中華隊加油。豈料，今日的發文卻一改過往的看經典賽的搞笑風格。

澎恰恰今日在社群平台上PO出一張單手扶臉，似在思考的照片，配文寫下：「這個月將面臨人生重大決定。」更向粉絲們喊話：「給我一個讚幫我集氣好嗎？」該則貼文釋出後，引起粉絲擔憂，在底下留言區紛紛寫下詢問的字句。此外，也有不少人紛紛為他加油打氣，「集氣固然能給你些許勇氣，但你得做出正確的抉擇，才是有用的」、「澎哥，面對問題，解決問題，有擔當，加油，你是最棒的」、「晚上好！祈求一切安好，平安順利，加油喔！」

事實上，彭恰恰這幾年來為了盡快還清債務，公開表示對工作來者不拒，更狂接活動、另闢副業和創立YouTube頻道開源，但卻疑似因此搞壞身體，讓網友們紛紛要他好好保重身體。