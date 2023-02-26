現代社會各國交流相當方便，隨著和外國人的交流機會增多，「跨文化戀愛」（Cross Cultural Romance）也越來越常見。一位28歲男子表示，「台灣女生是真的難追」，他交過4任女友全是外國籍，雖然也曾嘗試追求台女，成功率卻都很低，讓他百思不得其解。許多台女則說明，台灣人常把交往對象看作結婚對象，性方面較保守，「國外的風氣差很多」。

原PO在Dcard發文表示，一段感情通常是有好感後互相丟球，接著就交往看雙方適不適合，不過每次喜歡上台女時，總是無法成功發展到交往階段，「不是明明雙方都丟好感了卻不想交往，就是覺得還不夠認識什麼的」，讓他百思不得其解，直呼「台灣女生是真的難追」。

原PO提到，自己對感情這塊很看緣分，從沒特別加強過追女生的技巧，不上夜店、不去酒吧、也不會直接在路上搭訕女生，想了解追求台女是否得花長時間相處、熱臉貼冷屁股，「我只是覺得別的國家的聊得來，1、2個月就可以確定要不要交往看看了…怎麼換到台灣搞得像多了一尊神明要參拜一樣，一副你就是要先付出供品，要不要給你神蹟還要看我心情的樣子」。

對此，許多台女回應，「畢竟渣太多了，需要仔細觀察」、「其他國家對交往這件事情不會看得那麼重，看對眼覺得不錯就帶回家睡，合則來不合則去；台女很容易把交往＝結婚對象，性方面跟其他國家比也比較保守」、「以我在北美住過的經驗來說，是因為對『交往』的態度不同，他們那邊能接受亂槍打鳥同時跟很多人約會，但要單一的交往也是會比較謹慎，在台灣這種態度會被叫『渣男』、『綠茶』所以比較保守，文化上還是有點差異」。