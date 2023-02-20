電腦是許多人進行文書工作的必備用品，不過隨著手機功能越來越齊全，電腦的重要性似乎越來越低。一位網友表示，近日他遇到一名學生，聊天時得知對方沒電腦，必須使用電腦時都會到學校用，讓他驚呼「現在很多年輕人沒電腦？」許多人指出，學生沒電腦可能是因為不需要常常做報告，但未來進入職場還是得學會怎麼用電腦，不少人更大罵「是啊，然後這堆人進職場直接滅亡，因為每個都office智障」。

原PO在PTT發文表示，過去他就曾遇過沒自備電腦的學生，當時只覺得是特例。最近他跟一位在外租屋的學生聊天時，又發現對方沒有準備任何電腦，寫程式或做小型報告直接使用手機完成，比較大型的報告才會到學校用電腦作業，讓原PO相當驚訝，好奇沒電腦的年輕人已經不是少數，「是不是已經很多學生不用電腦了，應該說使用的頻率可能低到超出想像？」

對此，許多人紛紛回應，「手機只是方便而已，較複雜的文書要靠電腦，寫大型程式碼還是要靠電腦，用手機很麻煩」、「現在真的是手機世代，108課綱學習歷程，大部份用手機寫報告」、「電腦還是有效率多了，手機和平板極限就在那，至少現在手機平板發展減緩很多了」、「特例啦，現在大學生一定還是一人1台」、「目前研究生，身邊沒有沒電腦的人」。

另外有不少人分析，這類不熟悉電腦使用方法的人，未來進入職場經歷磨合期可能會很痛苦，「是啊，然後這堆人進職場直接滅亡，因為每個都office智障」、「是真的很多年輕人對office操作不熟，我都覺得自己太老…」、「難怪這麼多office智障」。