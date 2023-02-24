藝人宥勝主持節目《冒險王》打開知名度，轉戰演藝圈後也推出不少膾炙人口的作品，如今更是不定在YouTube頻道及社群平台分享生活日常，然而近一個月來幾乎神隱，讓粉絲相當擔憂他的近況，沒想到昨（23）日深夜時，他無預警宣佈做出重大宣布，表示接下來將全心擔任「家庭主夫」一職，也透露背後原因。

宥勝表示前年搬來台中清水時，原本為了讓孩子能穩定就學，並且實現在大自然中生活的夢想，便蓋了迷你屋及造了水池，想說能有更多時間陪伴彼此，沒想到接下來工作滿檔，像是接演八點檔、創立1-99計畫、老婆為了貓咪打造了[email protected]等等，導致夫妻倆忙過頭，沒想到此時接到小孩班導通知：「蕾蕾...其實作業已經落後班上很多」、「「剴剴…其實自理能力目前是全班最後」，這才讓原本以為孩子能獨立生活的夫妻倆，意識到兩人其實才7歲和5歲，正處於培養生活習慣與責任感的關鍵年齡。

宥勝表示想擔任家庭主夫，主要是意識到小孩處於培養生活習慣與責任感的關鍵年齡。（圖／宥勝之旅臉書）

宥勝坦言經過此事後，開始思考是否要把心力放回孩子身上，與經紀人幾經協調後，和老婆共同作出重大決定，從下個月開始為期一年時間，將大量減少外出工作，並全心擔任「家庭主夫」一職，主要是老婆事業處於發展關鍵期，必須得支持她的夢想，讓她能夠無後顧之憂安心衝刺，加上先前工作滿檔回到家時，感覺到漸漸無法和孩子溝通，或許這將成為重新融入孩子生活的重要契機。

宥勝雖然開玩笑表示：「我應該不會在第一個禮拜就爆炸離職吧」，但也坦言內心其實相當焦慮，甚至覺得自己無法勝任，不過經過一個多月的嘗試後，對於當起「家庭主夫」建立起些許信心，接著強調：「不管是家庭主婦，或是家庭主夫，真的都我知道我只能努力學習，虛心求教，雖然不知道一年之後到底會怎麼樣，但在未來的365天裡，就請各位多多指教」。