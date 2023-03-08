2023世界棒球經典賽在3月8日晚上7點點燃戰火，彰化縣政府將在府前廣場辦理直播活動。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

2023世界棒球經典賽在3月8日晚上7點點燃戰火，中華隊晚間7點首戰巴拿馬，如果想打進8強此役非贏不可，彰化縣政府將在府前廣場辦理直播活動，展開「最熱血的應援」，彰化縣長王惠美邀請大家一起幫中華隊加油，且廣邀及號召全台的球迷及彰化鄉親們一同觀賞賽事，彰化藝術高中棒球隊將出席為中華隊好手加油喝采。

因為疫情，睽違6年的2023世界棒球經典賽再次點燃所有球迷的熱情，有來自世界各地的優秀球隊，球員們將在球場上精彩對決，縣府特別安排現場直播，凝聚看球沸騰的心情，透過大螢幕，包括所有賽事的精彩鏡頭和詳盡解說，讓球迷有深入其境之感，看得過癮，也可以深入了解比賽情況和球員精彩表現，同時也一齊為我國的球隊及球員加油打氣。

「看到縣府廣場已經擺起紅色椅子，都熱血沸騰了起來」下午縣府在廣場前先擺置椅子，準備直播世界棒球經典賽，縣民互相通報。縣府表示，除了讓更多人近距離觀賞每場運動盛事，也讓大家了解台灣的豐富棒球文化和優美景色，同時吸引更多人來到彰化旅遊觀光，品味道地彰化美食及建縣300年文化風采。