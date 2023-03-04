第5屆世界棒球經典賽A組預賽將率先在8日台中洲際棒球場登場，4日晚間舉行歡迎晚宴，5支球隊全員到齊，中華隊總教練林岳平先禮後兵，代表地主歡迎各國好手來台一同較勁，展現棒球最感動的榮耀時刻，「我們也會盡力爭取最後勝利，加油！」

晚宴開始時先由WBC主席史摩（Jim Small）致詞歡迎各國好手在台中齊聚一堂，他表示，經典賽是全世界幾百萬觀眾關注的賽事，本屆賽事將在邁阿密、東京等地舉行，但率先在台中展開。

這次是台中暌違10年再度舉行經典賽，史摩說：「為什麼在台中？如果你在2013年在台中你就知道答案了。在地的熱情、球迷的真誠，不用多想就是在台中了。」最後他感謝台中市政府，各國教練、球員，「沒有你們的努力，就沒有今天的比賽。」

中華隊此次擔任地主隊，「餅總」提到，這次的中華隊呈現年輕樣貌，希望能拿出實力和A組各隊好手競爭，爭取最高榮譽。

從資格賽脫穎而出的巴拿馬首戰將碰到中華隊，總教練歐提茲（Luis Ortiz）表示，球隊從3年前就開始為經典賽做準備，第一場就碰上中華隊很有挑戰，但也有信心能夠取得佳績。

義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza）曾在1993年隨道奇來台打表演賽，他知道這次經典賽會非常有挑戰性，「我們會尊重每一隊但不會懼怕，要在這組中脫穎而出要非常努力。」

荷蘭隊總教練的穆蘭斯（Hensley Meulens）也認為，不會覺得A組中有哪一場比賽比較好打，對每隊都是帶著敬意交手，「古巴、義大利、中華隊、巴拿馬都很不錯，每場比賽都要拿出最好表現才能出線。」