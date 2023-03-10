從資格賽出線的黑馬捷克，今於世界棒球經典賽（WBC）會內賽首次亮相，就展現火力敲出兩轟，特別是在7局下被中國大陸攻得4分，以4比5落後的情況下，穆奇克（Martin Muzik）9局上硬是從陸韓雙重國籍右投朱權手中轟出逆轉3分炮，讓捷克該局灌進4分，以8比5贏得隊史WBC會內賽首勝。

捷克在資格賽與英國（聯合王國）、西班牙、德國、法國、南非同組，最終以3勝1敗、A組第2之姿首次躋身WBC會內賽。今天進行歷史性首戰，1局上就連敲兩安，並靠1次四壞保送與大陸守備失誤，讓先發投手趙富陽僅投0.1局就失掉2分，下台一鞠躬由鄭超群入替。

捷克門希克（33號）在3局上敲出陽春全壘打，回到本壘後與隊友慶祝。（美聯社）

3局上，捷克開路先鋒門希克（Matej Mensik）逮中鄭超群的93哩偏高速球，大棒掃出左外野牆外，轟出捷克隊史WBC會內賽首轟，6局結束以4比1領先大陸。

7局下大陸展開反攻，球員兼教練張寶樹率先擊出二壘打，並靠捷克第3任投手柯瓦拉（Michal Kovala）的暴投與高飛犧牲打追回1分。1出局後寇永康獲四壞保送，柯瓦拉牽制暴傳一壘，羅錦駿、梁培、楊晉跟進敲安，大陸隊再下3城反以1分領先。

中國大陸7局下得到4分，後來居上領先捷克，休息室歡聲雷動。（美聯社）

9局上捷克最後反攻，1出局後獲四壞保送上壘，門希克敲安，大陸隊以朱權入替宮海成，一顆失投變速球卻被穆奇克逮個正著，一棒3分逆轉，捷克隨後還以連續安打多添1分，牢牢收下首勝。