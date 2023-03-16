本次FIA年會，吳董事長與Nasdaq及CME就費城半導體指數授權進行洽談，兩交易所對指數授權案抱持正面肯定態度，並對期交所推出新臺幣計價費城半導體指數期貨樂觀其成。費城半導體指數具話題性、曝光度高，國人對成分股如Nvidia、AMD、Micron及Intel等公司耳熟能詳。此外，半導體為臺灣最重要產業，且我國交易人偏愛科技與半導體類股，再加上國內ETF相關商品已有一定規模，期貨商品具發展利基。

期交所拓展國際版圖腳步從未停歇，2017年期交所與CME達成具體合作，取得道瓊工業平均股價指數(DJIA)及標普500 (S&P500)指數授權，推出道瓊及標普500指數期貨；2019年期交所國際合作再下一城，與Nasdaq及CME簽署三方授權契約，取得Nasdaq 100指數授權，推出Nasdaq 100期貨，成為美國境外第一家掛牌Nasdaq 100 期貨，也是同時掛牌美國道瓊期貨、標普 500 期貨及Nasdaq 100 期貨3檔商品之交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可一站購足美股三大指數管道。2022年 Nasdaq 100期貨日均量超過5,000口，成為美國以外最活絡海外市場，為三交易所合作創下三贏。