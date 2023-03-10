中華隊3棒林子偉在1局下轟出右外野陽春全壘打。（鄭任南攝）

林子偉（5號）敲出全壘打後，回到休息室與隊友擊掌慶祝。（鄭任南攝）

力拼開胡的中華隊，10日晚間七點迎戰歐洲勁旅義大利，推出具有豐富國際賽經驗的江少慶先發上陣，力抗義大利右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani），此戰對於兩邊來說都非常重要，中華隊避免連敗陷入淘汰邊緣，義大利則是期望以2連勝來拿下小組晉級優勢。三局上王維中接替江少慶登板後援，先讓弗瑞利克擊出二壘滾地球出局，再以三振大佛萊徹迅速拿下2出局，面對皇家強棒同樣讓他擊出軟弱滾地球，王維中只用9顆球就讓義大利三上三下。

二局下半，中華隊陳傑憲觸身球上壘，江坤宇三壘滾地球護送陳傑憲上二壘，接著輪回首棒打者鄭宗哲，前棒擊球內容不錯的他此時建功，敲出右外野方向安打，陳傑憲連跨2個壘包回到本壘攻下追平分，隨後林立打出滾地球造成一壘手失誤，中華隊攻佔一、三壘，輪到前次開轟的林子偉，敲出左外野飛球出局。

中華隊推出右投江少慶先發對陣義大利。（鄭任南攝）

二局上義大利第4棒小弗萊徹將球拉向右外野形成安打，雖然江少慶接著讓蘇利文擊出不扎實飛球，但球幸運落在左外野界內邊線附近，義大利無人出局攻占一、二壘，下一棒弗里斯夏擊出中外野靠近警戒區的飛球，二壘上的小弗萊徹靠著高飛犧牲打進佔三壘，不過義大利輪到大聯盟好手羅培茲卻採取強迫取分，成功追平比數，德魯齊歐再擊出三壘安打帶1分打點，義大利超前比分，隨後江少慶止血成功，三振馬斯卓波尼化解危機。

一局下中華隊鄭宗哲擊出中間方向，可惜義大利採取守備布陣遭刺殺出局，下一棒林立擊出左外野飛球雖氣勢驚人，同樣落點不好出局，不過前場沒有安打演出的林子偉，在2出局之際轟出陽春炮，幫助中華隊先馳得點，也讓義大利似乎亂了陣腳，接著張育成擊出外野飛球，義大利中外野手德魯齊歐發生接球失誤，張育成一路站上二壘，第5棒吳念庭大開選球眼獲保送，中華隊形成一、二壘有人，輪到首度先發的吉力吉撈・鞏冠，不過擊出左外野飛球接殺，中華隊結束首局攻勢。

首局義大利開路先鋒弗瑞利克擊出左外野強勁平飛球，但落點不佳遭王柏融接殺，接著江少慶面對大佛萊徹纏鬥9顆球，擊出中外野飛球出局，隨後帕斯夸提諾雖擊出左外野深遠安打，可惜上二壘不及遭王柏融長傳觸殺，江少慶完成三上三下。

中華隊先發打線

第一棒：鄭宗哲（二壘）

第二棒：林立 （DH）

第三棒：林子偉（右外野）

第四棒：張育成（一壘）

第五棒：吳念庭（三壘）

第六棒：吉力吉撈・鞏冠（捕手）

第七棒：陳傑憲（中外野）

第八棒：王柏融（左外野）

第九棒：江坤宇（游擊）

先發投手：江少慶

義大利先發打線

第一棒：弗瑞利克（Sal Frelick）（左外野）

第二棒：大佛萊徹（David Fletcher）（游擊）

第三棒：帕斯夸提諾（Vinnie Pasquantino）（一壘）

第四棒：小弗萊徹（Dominic Fletcher）（右外野）

第五棒：蘇利文（Brett Sullivan）（捕手）

第六棒：弗里斯夏（Vito Friscia）（DH）

第七棒：羅培茲（Nicky Lopez）（三壘）

第八棒：德魯齊歐（Ben DeLuzio）（中外野）

第九棒：馬斯卓波尼（Miles Mastrobuoni）（二壘）

先發投手：卡斯特拉尼