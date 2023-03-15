「楓葉軍」加拿大在預賽搶下1勝1負，今（15）日對陣中南美勁旅哥倫比亞，在投打戰力皆完美發揮下，以5比0拿下預賽第2勝，掌握了晉級主動權，若小組賽最終戰順利擊敗墨西哥，加拿大將首闖隊史首次WBC淘汰賽階段。

加拿大前2戰平均攻下9.5分，打擊火力沒有問題，但面對小組中實力最弱的英國雖然贏球，還是被打下了8分之多，遭逢衛冕軍美國更是以1比12潰敗，因此交手哥倫比亞的關鍵戰役，先發投手斯基洛（Noah Skirrow）表現好壞攸關加拿大的晉級命運。

擔任加拿大前2戰先發投手的昆崔爾（Cal Quantrill）及布瑞特（Mitch Bratt），首局都有留下失分紀錄，斯基洛不只終結「楓葉軍」第一局掉分的惡夢，他投完5局後只用了58顆球，其中40顆為好球，拿下5次三振，僅被敲出2支安打、投出1記保送，以無失分的成績完成先發工作。

加拿大超級重炮弗里曼（Freddie Freeman）因為下半身傷勢提前退場，但陣中有著眾多大聯盟潛力新秀支撐著打線，守護者農場排名第4位的新秀波奈勒（Bo Naylor）在第四局敲出1支帶打點的安打，幫助加拿大首開紀錄，同時他也是賈許奈勒（Josh Naylor）的弟弟，效力藍鳥小聯盟體系的羅培茲（Otto Lopez）九上追加3分炮添加保險分，幫助球隊完封哥倫比亞，而2勝1負的加拿大只要在明天順利擊退墨西哥，就能取得前往邁阿密的8強門票，至於哥倫比亞仍然有機會晉級，只不過除了下一戰面對強敵美國要取勝外，還得期望其他球隊的對戰結果。