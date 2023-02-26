首支抵台的外隊古巴隊26日與富邦悍將進行熱身賽，中華隊教練團也特地到場情蒐，總教練林岳平認為，古巴投手確實是相當有威力，首席教練高志綱則對馬丁尼茲（Raidel Martinez）表現感到驚艷，也會提醒打者想辦法在比賽前段就要突破投手，讓「火球男」沒有機會登板。

古巴隊今天共有4位投手上場，先發投手維耶拉（Carlos Viera）投4局失2分（1責失），雷耶斯（Yeudis Reyes）2局，馬丁尼茲、阿瓦雷茲（Frank Álvarez）各投1局，其中馬丁尼茲登板後「火球」連發，大螢幕顯示最快球速來到157公里，連飆3K。

古巴後援都是「火球男」，針對這樣的情況，高志綱認為，只能在前半段取得領先優勢，盡量讓這些後援投手沒有上來的機會，「但遇到了還是要想辦法突破，打擊教練也有給球員一些針對速球的策略去做調整。」

除了怪投多，古巴打者還會「邊跑邊打」，高志綱認為，這會影響到內野的守備，包含投手都需要更積極去處理球，「他們還有幾個大聯盟的還沒來，之後會再更注意一點，今天感覺打者都還在調整，讓自己進入比賽節奏，今天他們也沒有太多戰術，有時候戰術太多反而會影響到打者調整。」