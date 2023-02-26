古巴隊26日以1比2不敵富邦悍將，全場敲出9支安打、比對手4安多1倍，但僅靠戴斯派耶（Alfredo Despaigne）陽春炮攻下分數，但總教練強森（Armando Johnson）不擔心打線沒有連貫，「今天要求的是球員能夠上壘，沒有做很多東西（指戰術），不想在現在就把所有東西表現出來。」

結束日本移地訓練後，古巴在24日來台，昨天中午到新莊進行約2小時的練球，今天起進行自辦熱身賽，前2戰碰富邦，第3戰則交手味全龍。

今天面對富邦6位投手，古巴打者共敲出9支安打，但打擊並不連貫，只靠一發陽春炮打破鴨蛋。強森認為，今天對上台灣的職棒球隊，對手水準滿高的，對自家球員表現也很滿意。

雖然打線沒能連貫取分，但強森並不擔心，認為此役是以要求球員上壘為主，加上古巴還有多名大聯盟好手尚未加入，「真正比賽時的先發跟現在會滿不一樣的，現在我們在等那些球員過來，做很好的整合。」

古巴大聯盟球員預計3月3日抵台，教練團不擔心這些球員與現有古巴隊球員的整合，「那些球員水準很高，不會擔心整合不起來的問題。」