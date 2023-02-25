第5屆世界棒球經典賽來到倒數階段，中華隊也進入正式賽模式，25日在新莊交手樂天桃猿，推出黃子鵬先發，陳世朋預計在第6局登板，其餘投手調度則視比賽情況而定，先前因為腸胃炎缺陣2天的旅美好手張育成也歸隊，此役扛第4棒、二壘手。
中華隊今天起將一連3天在新莊進行自辦熱身賽，希望透過比賽中找出最佳打線，不過這幾天北部受到鋒面影響，教練團也特別提醒球員必須要做好暖身，避免受傷，總教練林岳平特別提點投手熱身時間要拉長，避免受傷。
今天也是中華隊首次面對有球迷進場的熱身賽，「餅總」也特別在賽前練習時提醒球員，從現在起的比賽會有球迷加油聲、轉播，可能會無法聽到場上隊友的回應，要注意如何去做默契上的練習。
中華隊先發打線
第一棒 ：鄭宗哲（游擊手）
第二棒：林子偉（右外野）
第三棒：林立（指定打擊）
第四棒：張育成（二壘手）
第五棒：吳念庭（三壘手）
第六棒：范國宸（一壘手）
第七棒：王柏融（左外野）
第八棒：高宇杰（捕手）
第九棒：陳晨威（中外野）
先發投手：黃子鵬
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