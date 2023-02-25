經典賽進入倒數階段，中華隊也將來到最後備戰狀態，打擊教練彭政閔與教練團也持續幫助球員把狀態調整到最佳，今天中華隊將進入正式賽模式，「恰哥」表示，越接近比賽開打熱身賽強度也會不一樣，希望球員藉由這幾天的練習及比賽，適應晚上看球感覺。

結束與統一獅的熱身賽後，中華隊回到斗六練習，這2天練球特別安排在晚上，就是為了讓球員提前適應夜晚燈光看球感覺，今天熱身賽也首度開放觀眾進場，比賽將採正式規則進行，球員下場就無法再上場，考驗教練團調度，也讓球員提前適應正式賽爆滿觀眾加油聲時的默契。

日前旅美好手張育成因為腸胃炎請了2天病假，身體恢復後也歸隊訓練，今天先發扛中華隊第4棒，彭政閔表示，張育成加入後感覺一直都很不錯，雖然之前因病缺席幾天，但調整的方式跟感覺都有維持住，休息的這幾天也沒有影響。

今天中午古巴隊先來到新莊練球，中華隊教練團也有掌握情蒐資料，彭政閔笑著說：「後面的投手越來越快嘛！還有一個要從後面轉為先發。」他表示，其實教練團都有設想一些可能面對的狀況，但不希望球員有太多想法，「只要看當天排出來，怎麼擊破對方投手。」