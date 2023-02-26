富邦悍將26日與WBC古巴隊進行自辦熱身賽，靠著6投聯手壓制對方打線，唯一失分是陳韋霖挨古巴強打戴斯派耶（Alfredo Despaigne）陽春炮，終場以2比1擊敗「紅色閃電」。

富邦先發投手江國豪3局、黃保羅2局、陳韋霖、陳冠勳、李建勲、富藍戈各投1局；富邦2局下靠著新秀周佳樂適時安打先馳得點，4局下張進德、李宗賢2支二壘打再下一城。

總教練丘昌榮表示，此役本土投手表現得都很不錯，打者部分周佳樂雖然是第一年打職棒，但打的落點不錯，對他來講會是種鼓勵，今年回到三壘老本行的李宗賢也有安打表現，教練團盼他能盡快找回信心。不過他認為，看得出古巴還在調整，雖然富邦贏得這場比賽，對球員是種鼓勵，但也不能因此自滿。

古巴在7局推出中日龍強力後援馬丁尼茲（Raidel Martinez），登板後他「火球」連發，球場測速槍最快測到157公里，連飆3K。

丘總認為，國際賽理論上都是越換越好的投手，碰到這種投手，打者要從他們身上搶分數不太可能，只能盡力去打，「他又高、角度又有，滑球就140幾公里在走，無庸置疑是很強的投手，熱身時我們就有看到，能上去與他對決的打者滿幸福的。」

至於自家子弟兵黃保羅今天用17球投2局，連續解決6位古巴打者，丘總認為，黃保羅本身企圖心很強，剛上場時感覺滿興奮的。黃保羅則表示，今天對上古巴興奮感大於緊張，但他認為，雖然今天沒有讓古巴敲安，但第一球幾乎都是壞球，控球還是需要再加強。