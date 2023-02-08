全球企業與投資人關注的S&P Global's Sustainability Yearbook 2023（標普永續年鑑）於2月7日發表，彰化銀行首度獲列入年鑑會員（Yearbook Member）榮譽，且在環境報告、社會報告、資安/網絡安全及系統可用性、勞動行為指標、客戶關係管理等項目皆取得接近滿分的好成績。

標普永續年鑑主要係表揚全球在環境、社會與治理（ESG）評比排名產業前15％的企業，2023年標普永續年鑑為2022年度評鑑結果之匯總報告，揭露了2022年度道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）採用企業永續評鑑方法CSA（Corporate Sustainability Assessment）的結果與觀察，涵蓋全球61大產業，7,800家受評企業，14.5萬份文件及1,400萬筆資料。今年的會員競爭非常激烈，全球計有708家企業列入2023年標普永續年鑑。

彰化銀行在董事長凌忠嫄及總經理周朝崇帶領下，不只2022年獲利表現亮眼，近來又獲獎連連，陸續獲中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量「特優」認證，以及工商時報首屆「臺灣客服中心評鑑」銀行業銅獎肯定，且為公股銀行唯一入選者。

本次再獲國際肯定，顯示彰化銀行在ESG各方面的精進作為已接軌國際標準，新年初始好兆頭，彰化銀行將努力實踐「科學減碳、盡職投資、責任授信及普惠金融」四大永續願景，持續推動各項永續計畫，戮力踐行綠色金融、深耕公司治理、社會關懷與環境永續。