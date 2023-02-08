中華電董事長謝繼茂表示，積極推動ESG(環境、社會、公司治理)作為是企業永續經營的關鍵，也是全球各產業的共同目標。中華電信秉持「轉型+5G+永續」三方並進的營運策略，發揮卓越的核心技術，數位賦能百工百業，落實「以客戶為核心」的經營理念，對接聯合國永續發展目標，奠定環境永續、社會永續、企業永續的堅固磐石。期待在後疫情時代，以科技力推動數位賦能、照顧偏鄉弱勢，成就台灣島嶼永續、共創善的循環。

中華電以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景為ESG目標，積極作為屢創業界第一。在環境面向，中華電信率先透明揭露氣候相關風險及機會，是全球電信產業首家通過「TCFD氣候相關財務揭露建議書符合性查核」並榮獲最高等級的電信業者，同時也是台灣第一家營運據點100%完成碳盤查及驗證的電信公司；三創門市取得環保署服務型態標籤，及ISO 14067、PAS 2060雙認證，亦是業界唯一。中華電信更率先同業實施內部碳費機制，強化使用節能設備、提高2023年再生能源轉供量到6,000萬度以上，並自建太陽光電，努力邁向2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標。

在社會面向，近兩三年全球經濟發展受疫情衝擊，中華電更投入加倍資源，落實科技為善(Tech4Good)的真諦。透過優質高速的資通訊服務，於偏鄉、甚至離島架設寬頻網路，協助偏鄉學童持續獲得教育資源，爭取翻轉人生的機會；亦藉由5G專網推動緊急醫療照護服務，照顧偏鄉民眾；並協助中小企業、商家運用數位科技減緩疫情造成的經濟衝擊，全方位實踐成為「智慧生活的領導者」、「數位經濟的賦能者」的企業使命，真正落實聯合國「消除貧窮」、「優質教育」、「減少不平等」、「擴大夥伴關係」的永續發展目標(SDGs)。