郭水義表示，中華電5G經過2年半的努力，在競業間全面領先，未來有信心擴大領先，將持續朝向四大面向努力，包括品質領先擴大、廣結同盟共榮、提升公共安全以及拓展國際商機等。

郭水義表示，中華電會持續進行創新轉型，主要鎖定6大範疇，即元宇宙、生城式AI-智慧醫療助理、MOD/Hami Video運動賽事、Hami點數生態圈、投資旗艦台劇，以及創新投資布局等，屆時打造新成長動能。

展望2023年，郭水義強調，中華電將持續加強人才投資建設，祭出營運三訣、事業三箭、技術三鑰。營運三訣即營業客戶、跨群協作、廣結同盟；事業三箭即包括個人家庭用戶、企客、國際；技術三鑰即打造人才庫、打造技術庫、打造標準藍圖。

人才部分，郭水義表示，中華電預計2023年招募高達1700人，其中，有高達41%是AIoT、雲端、資安、AI、大數據等新興人才，他強調，「找對人才、給對舞台」。

中華電預計2023年營收落在2213~2228億元，營收持續成長，每股獲利則預計落在4.45~4.65元，獲利力拚與2022年持平。