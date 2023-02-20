本次調查顯示，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持藍燈，領先與同時指標續跌，景氣展望指數由1月-29.3上升至0.2，現況指數亦由1月-41.3走揚至-10.1；大額消費意願指數則由1月-2.5回升至8.9。房屋交易調查方面，在平均地權條例修正法案通過後，賣房意願指數由1月-19.3微幅下滑至-20.6，買房意願指數由1月-57.8小幅走揚至-54.1，顯示短期民眾買賣房意願變化出現分歧。

此外，2月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2％，略高於上個月的2.1％，63％民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.3％，與上個月相同，其中有64%民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。

2月美國聯準會釋出緩升息訊息，市場對主要央行的緊縮預期降溫，推升國際主要股市向上。民眾對於台股的樂觀指數由1月-20.6明顯反彈至11，風險偏好指數由1月-1.8大幅上揚至10.5。