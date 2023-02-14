星展集團消費金融暨財富管理業務負責人林森成將卸下業務職位，轉任資深顧問。隨著林森成退休，為持續在內部培育跨領域金融人才，星展集團宣布下列高階主管輪調，將於2023年4月1日生效。

林鑫川於2018年出任星展銀行（台灣）總經理，五年來星展銀行（台灣）穩健成長，除了遞交出6%的營收複合年增率、12%稅前淨利複合年增率，以及放款與存款複合年增率分別為6%及9%的營收佳績，林鑫川也致力於推動永續，首創推出星展eco永續卡、永續連結貸款、綠色存款、藍色貸款等產品。面對疫情挑戰，林鑫川超前部署，立即啟動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）計劃，確保員工安全及營運順暢，並透過實施計程車費補助、員工身心關懷計畫，以及推廣數位金融服務等舉措，協助員工及客戶度過非常時期。

2022年，林鑫川帶領星展銀行（台灣）成功取得主管機關核准受讓花旗在台消費金融業務，為星展銀行（台灣）持續擴大業務，成為台灣最大外商銀行的願景打下堅實的基礎。未來，林鑫川將返回新加坡升任星展集團策略長，成為星展集團執行委員會成員，為星展集團制定發展策略，推動創新與進行數位轉型，確保集團業務成長，為股東創造價值。

黃思翰為美國哥倫比亞大學理學碩士，於2004年加入星展成為儲備幹部，任職星展金融市場暨流動資金管理處，並於2019年成為星展集團金融機構部負責人。在他的領導下，金融機構業務在主要市場，包括新加坡、大中華區及英國均強勁成長。2022年4月，黃思翰轉調台灣，負責星展整併花旗在台消費金融業務的工作。

黃思翰過去因職務關係時常造訪台灣，對台灣的業務與營運策略相當熟稔，未來將善用其豐富的銀行經驗，專注於順利完成與花旗在台消金業務之合併，並帶領台灣團隊有效發揮營運綜效，拓展星展銀行（台灣）業務規模。

同時，星展銀行積極經營亞洲市場，隨著營運規模日益擴大，星展銀行遂於香港設置北亞區域辦公室，統籌北亞相關業務，並由現任星展銀行（香港）總經理龐華毅擔任新設立的北亞區域負責人一職，兼管台灣及中國的市場業務。

林森成於2010年加入星展集團，擔任星展銀行（新加坡）總經理。2019年1月，林森成出任星展集團消費金融暨財富管理業務主管，並帶領星展消費金融業務進行數位轉型。

許志坤自 2016 年 9 月進入星展集團擔任集團策略長，接下來接替林森成擔任星展銀行（新加坡）總經理，帶領星展銀行（新加坡）成功渡過低利率和新冠疫情挑戰，並在多家數位銀行進軍新加坡時期，帶領星展保持領先。

韓貴元自2019年4月擔任星展集團擔任集團策略長，任內引進多項創新工作模式，並與其他部門合作，建立包括創建生態系統合作夥伴關係、星展數位交易平台DBS Digital Exchange、Partior、全球碳權交易平台Climate Impact X等項目。