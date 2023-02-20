繼上周融资融券等「兩融」交易開閘後，北交所20日股票做市交易業務正式上線啟動。根據《北京日報》引述做市商普遍認為，對市場而言，北交所引入做市交易制度有利於改善市場流動性，提升投資者交易連續性，從而提升市場成交活躍度，同時為市場提供上市公司的參考報價，穩定市場對企業二級市場價格的預期，提升投資者的交易參與意願。

國金證券做市交易部負責人鄭平德表示，在市場發生劇烈波動時，做市商可為市場提供一定的流動性，平抑非理性交易，對二級市場價格起到一定的「穩定器」作用，並一定程度彌補北交所投資門檻較高的不足，加強北交所在金融市場中對實體經濟轉型升級的推動作用。

所謂的「股票做市交易」，跟多數投資者熟悉的競價交易一樣，也是一種股票交易方式。只是競價交易是投資者之間相互買賣，由出價最高的買家和最低的賣家優先成交。而做市交易則是由券商充當做市商，提供雙向報價，報出某檔股票的買入價和賣出價，投資者是和做市商進行直接交易。在競價交易基礎上引入做市交易，是成熟證券市場的通行做法。

北交所首批做市標的股票共有36檔，總市值1122.32億元人民幣。其中22檔股票為北證50成份股、權重占比達58.77％。首批做市股行業涵蓋4個門類行業、17個大類行業。其中，民營企業占比近8成，中小企業占比超過6成；做市商也是積極參與，截至17日共有國金證券、中信證券等15家做市商取得業務資格。