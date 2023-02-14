蔡惠卿是台灣精品品牌協會的首任女性理事長，曾獲《富比世》雜誌選為亞洲最有影響力的50位女性之一，也是國內精密機械上市公司的第一位女性總經理。

第12屆理監事團隊除了理事長由蔡惠卿擔任，兩位副理事長也是國內知名品牌的經營者，分別為醫材大廠雃博董事長李永川及以咖啡紗揚名國際的興采國際董事長陳國欽。協會並突破以往，增設多個功能委員會，包括ESG委員會及青年委員會，分別由B型企業歐萊德董事長葛望平以及百年漢餅品牌舊振南第五代經營者李立元擔任主委，另增聘專精品牌策略的榮譽顧問及高級顧問，為企業打造輔導培訓計畫。

蔡惠卿指出，上銀是台灣精品品牌協會的創始會員之一，上銀創辦人卓永財從協會成立初期即參與，深切了解國內廠商在面對高度挑戰的全球市場環境下，投入自有品牌的重要性。台灣精品品牌協會就是一個凝聚向心力、打造競爭力的大家庭，來到這裡的會員，都有強烈的企圖心，積極提升品牌力。

蔡惠卿表示，過去3年，在理事長李雄慶帶領下，以「數位轉型」為會務主軸，成功協助會員將數位科技導入營運，在這個基礎之上，未來3年在推動ESG的實務上，才能有堅實的基礎。