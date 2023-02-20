行政院前發言人陳宗彥遭爆，任職於台南市府期間曾喝花酒、涉嫌關說等，消息曝光後他火速請辭，但因副總統、民進黨主席賴清德近日才剛針對黨內黑金、學倫問題進行處理，不料馬上就爆出11年前的黑料，令各界對於民進黨內部爭鬥一事相當好奇。媒體人吳子嘉日前透露，他親自和揭開此事的民眾黨立委陳琬惠連絡過， 得知她手上還有更多沒曝光的資料，要等陳宗彥否認到一個階段，才會把新的資料公諸於世。

陳琬惠17日召開記者會，踢爆陳宗彥11年前任職於台南市政府期間，與綽號「豆哥」的酒店業者王孝偉過從甚密，還涉及關說、性招待等，台南地檢署檢察官發現後本欲分案調查，但最後卻不了了之，怒問法務部長蔡清祥案子為何不見、當初為何簽結及是否承諾進行徹查等。

吳子嘉17日在政論節目《關鍵時刻》表示，他致電陳琬惠詢問細節時，發現陳手上其實還有更多尚未曝光的內幕資料，但陳琬惠要等陳宗彥持續否認相關事宜，會再一次丟出新資料。他並質疑此案根本被壓下來，依目前曝光的簽呈，應向上查清，到底是誰想壓案，而如果此人不但事後升官且至今仍在政府高層，必須揪出來。吳子嘉認同，此案水很深。

而台南地檢署18日則發出新聞稿，稱當初檢察官有進行偵查，卻查無具體不法事證，因此才在2015年8月31日予以簽結，「沒有不了了之，及任何包庇之情形」，隨後陳琬惠也馬上在臉書回嗆「到底是『查無具體不法事證』，還是『根本沒有認真查就放過』？」

陳琬惠質疑，當初台南市府高官如此明顯接受性招待，還有幫忙關說辦照事宜，已知悉情況的檢察官，到底採取了何種偵查作為？陳要求蔡清祥好好想想，是否要為台南地檢署的聲明背書，並預告會在24日的質詢上，跟蔡來一場「直球對決」。