北市一名人妻前年間突然收到陌生門號傳來一家四口的合照，隨後該門號致電給她，電話那頭的女子稱自己與其丈夫交往多年，勸她別活守寡，快點離婚等，她才得知丈夫外遇多時，憤而向2人提告求償撫慰金。士林地院審結，判2人須連帶賠償50萬為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與潘姓男子於2007年間結婚，育有2名子女，但2021年6月間，她與潘男一同開車出門，突然收到陌生門號以簡訊方式傳送他們一家四口的合照，她正感到毛骨悚然之餘，就接到該門號打來的電話。

正宮說，她一接起電話，就遭到不認識的李姓女子破頭大罵，稱自己與潘男自2017年間交往至今，長期發生性行為，勸她不要活守寡，趕緊跟潘男離婚等語，李女掛斷電話後，又傳送簡訊提及「妳守著活寡，只有一個字。慘！」她才得知丈夫出軌多時，憤而蒐證控告丈夫及李姓女子，向法院請求連帶賠償100萬元。

對此，李女稱，潘男在她離婚後極度關懷她與2名兒子，還稱與妻子正在協議離婚，雙方協議後得以各自認識交往知己的人等語，她相信之後，才選擇與潘男交往，且潘妻也曾傳簡訊內容提及，「我是認知你的付出的，所以我也理解你的存在，謝謝你給了他很多溫暖」等語，認為潘妻與潘男有縱容彼此發展婚外情的協議，縱使她侵害了潘妻的配偶權，也不會違法。

士林地院審理時，法官勘驗證據後，認定李女與潘男於2016年間至2022年間的確有男女交往行為，並經常發生性行為；至於潘妻傳送給李女的訊息，也僅能證明潘妻理解李女，並非等同於同意或縱容李女與潘男發生婚外情，綜合以上，認定潘男與李女侵權屬實，應連帶賠償潘妻50萬元為適當。可上訴。