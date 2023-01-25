北市一名OL小花（化名）去年讓胡姓男同事來家中作客，2人於房間獨處聊天時，胡男突然獸性大發，強行將她壓在床上親吻並摸胸。台北地院審結，依犯強制猥褻罪，處胡男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，小花與胡姓男子為同事關係，2022年4月間小花讓胡男進入家門，2人在房間單獨聊天之際，胡男突然行為失控，強行將小花壓在床上並解開衣物，撫摸與親吻小花的胸部得逞。案經小花報警處理，警方報請台北地檢署，檢方偵結起訴。

台北地院審理時，法官認為，胡男對於小花的撫摸及親吻舉動，均是基於滿足個人慾望的目的，視為連續犯罪，考量胡男未能尊中小花的身體自主權，只為了滿足個人慾望，就做出強制猥褻的行為，使小花心靈受創非輕，實在不可取。

法官念及胡男無前科、犯後認罪，也與小花達成和解，並履行30萬賠償金完畢等一切情狀，認為暫不執行刑期較適當，依強制猥褻罪，處胡男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年。可上訴。